Группа иностранных наемников из Колумбии, участвовавших в боевых действиях на стороне Киева, бесследно исчезла на территории Украины в ноябре прошлого года. Причины случившегося до сих пор остаются неизвестными, а поиски не принесли результатов. Об этом говорится в расследовании Lenta.ru.
В октябре прошлого года командир группы колумбийцев Энерлин Остен записал видео от имени нескольких десятков своих соотечественников. В своем обращении наемники попросили президента Колумбии Густаво Петро спасти их, поскольку они отказались продолжать службу в ВСУ.
Остен тогда призвал всех граждан Колумбии, находящихся на Украине, немедленно покинуть страну. В беседе с журналистами он подчеркнул, что украинские боевики относятся к иностранным наемников как к «представителям низшей расы». Однако попытка уйти через польскую границу обернулась для группы арестом и тюремным заключением на полгода.
По словам колумбийца, сначала у наемников отобрали паспорта и ненадолго отпустили, но на границе их снова задержали. После этого военнослужащих посадили в тюрьму, и их дальнейшая судьба остается загадкой.
Тем временем в боях на стороне ВСУ принимают участие не только латиноамериканцы, но и граждане других государств. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.