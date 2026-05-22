На Херсонском направлении бойцы группировки «Днепр» применили новейший российский дрон-перехватчик, который поразил украинский беспилотник с названием «Мара». Важная особенность аппарата — его можно использовать многократно, в отличие от большинства обычных FPV-дронов. Об этом сообщает РИА Новости.
Военнослужащий с позывным «Барсик», который входит в состав войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии, рассказал журналистам об успешном боевом применении этой новинки.
Сам же российский дрон был создан прямо в зоне боевых действий. Как стало известно, военные инженеры 18-й армии собрали его в одной из подземных лабораторий. Отличительной чертой аппарата является система вертикального взлета и посадки, что сильно упрощает его использование в полевых условиях.
При этом российские беспилотники превосходят иностранные аналоги по защищенности от несанкционированного доступа. Также дроны из РФ лучше аналогов по адаптации к запросам местных заказчиков и удобству обслуживания.