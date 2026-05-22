Военнослужащие штурмового отряда 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России захватили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к Новопавловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как сообщается, операция проводилась на днепропетровском направлении специальной военной операции с участием расчетов беспилотных систем. Разведка позиций противника велась с использованием БПЛА, после чего по выявленным целям были нанесены удары FPV-дронами и артиллерией.
Штурмовые группы, поддержанные огневой подготовкой, ворвались в опорные пункты противника и зачистили блиндажи и укрытия. Минобороны РФ сообщило об уничтожении живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские силы сопротивлялись, используя беспилотники и минометы, но российские военные успешно выполнили задачу.
«Бои нелегко складывались. Ребята всё понимали, не было таких, которые шли назад. Все достойно шли вперед. Каждый знал задачу, каждый старался. Ребята всегда чувствовали поддержку командования», — рассказал замкомандира штурмового отряда по военно-политической работе Мевлуд Джамарашвили.
В военном ведомстве подчеркнули, что успех операции стал возможен благодаря слаженному взаимодействию подразделений. Захват опорных пунктов создал условия для дальнейшего продвижения группировки войск «Центр» на данном направлении.
Накануне ВС России установили контроль над Шестеровкой в Харьковской области. Был поражен центр подготовки украинских военных специалистов по беспилотникам.