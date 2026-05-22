В Ленобласти уничтожили три беспилотника ночью 22 мая

Ранее мы рассказывали о том, что в комитете по образованию Петербурга разработали алгоритмы действий на случай ракетных атак и налетов БПЛА, если они произойдут во время проведения ЕГЭ и ОГЭ. В такой ситуации пункты проведения экзаменов не прекратят работу. Однако, если угроза будет очень серьезной, учащихся эвакуируют, а сдачу перенесут на дополнительный или резервный день.