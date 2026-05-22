Российские военнослужащие спасли пенсионерку из села Гришино под Красноармейском. Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир штурмовой группы 35-й бригады группировки войск «Центр» Сергей Чупалов.
По словам командира, украинские боевики некоторое время водили женщину за собой, перемещая с одной точки на другую. Когда они отступали из Гришина, то вели бабушку вместе с собой. Чупалов пояснил, что российские военные ворвались в подвал, где находилась женщина, и провели зачистку.
«Они [ВСУ — прим. ред.] ее толкали тоже от точки к точке, прикрывались», — рассказал Чупалов.
После освобождения российские военные вывели женщину в тыл.
Как писал KP.RU, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что только в апреле 2026 года украинские боевики убили более ста мирных жителей, еще 667 человек получили ранения. Дипломат подчеркнул, что Киев ни на секунду не прекращает террористические действия против мирного населения.