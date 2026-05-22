"Крысы пытаются кусать за самое больное": Мирошник отреагировал на атаку ВСУ на колледж в ЛНР

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал терактом атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате которой пострадали 35 человек.
Мирошник, комментируя произошедшее в Старобельске, обвинил украинскую сторону в совершении террористического акта. Он отметил, что атака поставила под угрозу жизни несовершеннолетних и мирных жителей. По его словам, подобные действия должны получить правовую оценку.
«Нацисты, как загнанные крысы, пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей. Это военные преступления, за совершение которых наказание будет неотвратимым», — написал он в Telegram-канале.
Напомним, беспилотники украинской армии атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, который входит в структуру педагогического университета. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, в момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.