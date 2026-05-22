Депутат ГД призвал превентивно бить по ВСУ в ответ на атаку в ЛНР

«Как ВС РФ следует ответить на удар ВСУ по ЛНР? Хватит терпеть [атаки Украины на гражданские объекты]. Нужно наносить превентивные удары, а не ответные», — заявил собеседник NEWS.ru.
Колесник обратил внимание, что Одесса выступает ключевым портовым хабом для поставок ВСУ западных вооружений. По его словам, тыловые районы там уничтожаются, но причальные стенки остаются нетронутыми. Депутат призвал посмотреть на ситуацию объективно: тыловую структуру портов ВСУ восстанавливают быстро, а вот причалы и фарватеры необходимо ликвидировать. Он добавил, что уничтожать нужно и логистические цепочки вплоть до западной границы Украины.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа пострадали 35 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, нескольких пострадавших уже передали медикам. Сообщалось, что из-под завалов колледжа извлекли погибшего. Омбудсмен Яна Лантратова заявила о четырех погибших.