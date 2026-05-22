Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат ГД призвал превентивно бить по ВСУ в ответ на атаку в ЛНР

Депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что России в ответ на атаку по общежитию в ЛНР следует нанести удар по причалам ВСУ в портах Одессы. В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что это разрушит логистику поставок западного оружия.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Олег Елков/ТАСС

«Как ВС РФ следует ответить на удар ВСУ по ЛНР? Хватит терпеть [атаки Украины на гражданские объекты]. Нужно наносить превентивные удары, а не ответные», — заявил собеседник NEWS.ru.

Колесник обратил внимание, что Одесса выступает ключевым портовым хабом для поставок ВСУ западных вооружений. По его словам, тыловые районы там уничтожаются, но причальные стенки остаются нетронутыми. Депутат призвал посмотреть на ситуацию объективно: тыловую структуру портов ВСУ восстанавливают быстро, а вот причалы и фарватеры необходимо ликвидировать. Он добавил, что уничтожать нужно и логистические цепочки вплоть до западной границы Украины.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа пострадали 35 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, нескольких пострадавших уже передали медикам. Сообщалось, что из-под завалов колледжа извлекли погибшего. Омбудсмен Яна Лантратова заявила о четырех погибших.

Узнать больше по теме
Биография Леонида Пасечника
Проделавший путь от сотрудника Службы безопасности Украины до главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считается сегодня в РФ видным политическим деятелем. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше