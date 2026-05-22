ВСУ за неделю потеряли более 1965 военных в зоне действий «Центра»

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии», — говорится в недельной сводке российского ведомства.
«За неделю потери противника на данном направлении составили более 1 965-ти военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.