ВСУ потеряли свыше 1290 военных в зоне действия «Запада» за неделю

«Потери ВСУ на данном направлении составили более 1290 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 157 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке российского ведомства за период с 16 по 22 мая.
В Минобороны РФ отметили, что подразделения «Запада» продолжали активные наступательные действия и освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области. Кроме того, за неделю они нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.