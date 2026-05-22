ВСУ за неделю потеряли свыше 1260 военных в зоне действий «Севера»

В течение прошедшей недели в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенными пунктами Волоховка и Шестеровка Харьковской области, напоминает МО РФ.
Также нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, пяти бригад теробороны и отряда националистического формирования «Кракен».
«Всего в зоне ответственности группировки войск “Север” противник потерял свыше 1260 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 119 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке.