«В течение прошедшей недели в результате решительных действий подразделений группировки войск “Север” установлен контроль над населенными пунктами Волоховка и Шестеровка Харьковской области. <…> Подразделения группировки войск “Запад” продолжали активные наступательные действия. Освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области. <…> Вчера в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск “Восток” освобожден населенный пункт Верхняя Терса Запорожской области», — заявили в военном ведомстве.
ВС РФ освободили Верхнюю Терсу
За прошедшую неделю российские военнослужащие установили контроль над пятью населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщили в Минобороны России, за сутки был освобожден населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области.