ВСУ за неделю потеряли более 2050 боевиков в зоне действий «Востока»

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Восток» за неделю нанесли поражение живой силе и технике противника, ВСУ потеряли свыше 2050 военных, 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей и шесть артиллерийских орудий, сообщило Минобороны РФ.