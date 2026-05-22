В Крыму объявили отбой беспилотной опасности

Как сообщалось ранее, в Крыму объявили беспилотную опасность. Соответствующая информация появилась в 11.40. Жителей просили сохранять спокойствие, а также доверять только официальным источникам информации.
В 12.37 стало известно, что ситуация в регионе стабилизировалась.
«Отбой беспилотной опасности в Республике Крым!», — говорится в сообщении.
