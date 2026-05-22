Более 1,6 тысячи жителей региона ушли на СВО для закрытия долгов по алиментам

Военнослужащие оплачивают текущие платежи и погашают имеющиеся задолженности.

Источник: Комсомольская правда

ГУФССП России по Пермскому краю сообщила о находящихся в зоне проведения СВО 1622 жителях региона — должников по алиментам. Пермяки заключили контракты с.

Минобороны РФ для закрытия долгов перед детьми.

Военнослужащие ежемесячно оплачивают текущие платежи и погашают имеющиеся задолженности. В краевом ведомстве напомнили, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач СВО, имеют право подать ходатайство о приостановлении в их отношении исполнительного производства.

«Исключение составляют исполнительные производства по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца», — дополнила пресс-служба краевого управления службы судебных приставов.

В ведомстве также сообщили об изменении с 16 мая реквизитов подразделений для оплаты задолженностей. Реквизиты главного управления для оплаты остались прежними.