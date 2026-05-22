Главное из брифинга Минобороны 16 — 22 мая 2026 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 16 по 22 мая на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине

С 16 по 22 мая ВС РФ в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой и ударными БПЛА.

Среди пораженных целей:

  • предприятия ВПК Украины;
  • объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ;
  • военные аэродромы;
  • цеха сборки, места сборки, хранения и запуска БПЛА и бесэкипажных катеров;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов

Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

  • Верхняя Терса в Запорожской области;
  • Волоховка, Шестеровка, Боровая, Кутьковка в Харьковской области.

«Север» наступает в Харьковской области

«Северная» группировка за неделю атаковала 13 бригад, два штурмовых полка и отряд нацформирования «Кракен».

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1260 боевиков. Также ВСУ лишились шести боевых бронированных машин, 119 автомобилей, шести орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.

Подразделения «Запада» перешли на выгодные рубежи

Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали 11 бригад ВСУ.

Потери украинской стороны составили: свыше 1290 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 157 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ.

Подразделения «Юга» улучшили тактическое положение

Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 14 бригадам и штурмовому полку ВСУ.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 870 бойцов, 27 боевых бронированных машин, 114 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 1965 боевиков

Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 16 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 1965 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

«Восток» продвигается в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение 11 бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.

Потери противника в живой силе превысили 2050 человек. Также украинская сторона лишилась 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей и шести артиллерийских орудий.

Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар восьми бригадам противника.

ВСУ потеряли свыше 395 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 105 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, 17 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии ВМФ

С 16 по 22 мая ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены пять боевых машин РСЗО и зенитная самоходная установка Gepard.

В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • 46 управляемых авиабомб;
  • три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • крылатую ракету большой дальности «Фламинго»;
  • управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
  • 4 184 БПЛА самолетного типа.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены 13 безэкипажных катеров ВСУ», — сообщает Минобороны РФ.

