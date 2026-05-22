Главное из брифинга Минобороны 16 — 22 мая 2026 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине
Среди пораженных целей:
ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Верхняя Терса в Запорожской области;
- Волоховка, Шестеровка, Боровая, Кутьковка в Харьковской области.
«Север» наступает в Харьковской области
«Северная» группировка за неделю атаковала 13 бригад, два штурмовых полка и отряд нацформирования «Кракен».
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1260 боевиков. Также ВСУ лишились шести боевых бронированных машин, 119 автомобилей, шести орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.
Подразделения «Запада» перешли на выгодные рубежи
Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали 11 бригад ВСУ.
Потери украинской стороны составили: свыше 1290 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 157 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ.
Подразделения «Юга» улучшили тактическое положение
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 14 бригадам и штурмовому полку ВСУ.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 870 бойцов, 27 боевых бронированных машин, 114 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 1965 боевиков
Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 16 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 1965 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
«Восток» продвигается в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение 11 бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.
Потери противника в живой силе превысили 2050 человек. Также украинская сторона лишилась 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей и шести артиллерийских орудий.
Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар восьми бригадам противника.
ВСУ потеряли свыше 395 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 105 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, 17 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии ВМФ
С 16 по 22 мая ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены пять боевых машин РСЗО и зенитная самоходная установка Gepard.
В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили:
- 46 управляемых авиабомб;
- три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- крылатую ракету большой дальности «Фламинго»;
- управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
- 4 184 БПЛА самолетного типа.
«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены 13 безэкипажных катеров ВСУ», — сообщает Минобороны РФ.