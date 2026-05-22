В Тульской области число сбитых за сутки беспилотников выросло до 13

Число уничтоженных украинских беспилотников в небе над Тульской областью увеличилось до 13. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По словам главы области, в ходе отражения очередной воздушной атаки силы ПВО сбили еще пять вражеских дронов. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительной информации, падение обломков также не привело к повреждениям зданий или объектов инфраструктуры.
Всего с начала суток 22 мая над территорией региона ликвидировали 13 БПЛА. В Тульской области продолжает действовать режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.