В Тульской области число сбитых за сутки беспилотников выросло до 13

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об увеличении числа сбитых беспилотников до 13. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, в регионе продолжает действовать режим угрозы атаки БПЛА.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Число уничтоженных украинских беспилотников в небе над Тульской областью увеличилось до 13. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По словам главы области, в ходе отражения очередной воздушной атаки силы ПВО сбили еще пять вражеских дронов. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительной информации, падение обломков также не привело к повреждениям зданий или объектов инфраструктуры.

Всего с начала суток 22 мая над территорией региона ликвидировали 13 БПЛА. В Тульской области продолжает действовать режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше