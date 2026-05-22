Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный фронт начал сбор средств для пострадавших при ударе по колледжу в ЛНР

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Народный фронт начал срочный сбор средств для помощи семьям детей, пострадавших при ночной атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа в ЛНР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе движения.

«Команда Народного фронта выехала на место ночных обстрелов в город Старобельск, где мы развернули несколько гуманитарных штабов. Всего доставлено около двух тонн гуманитарной помощи. Это и вода, и продукты питания, и все необходимое для пострадавших. Кроме этого, правительством Луганской Народной Республики организована работа выездных психологов. Коллеги приступили к работе и делают все возможное, чтобы поддержать людей. В скором времени также присоединятся психологи из Москвы», — сказала руководитель исполкома Народного фронта в ЛНР Анна Еременко.

Помочь пострадавшим можно по ссылке, размещенной на ресурсах Народного фронта.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в ночь на 22 мая ВСУ атаковали дронами учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. По последним данным, 4 человека погибли и более 30 пострадали.

Узнать больше по теме
Биография Леонида Пасечника
Проделавший путь от сотрудника Службы безопасности Украины до главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считается сегодня в РФ видным политическим деятелем. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше