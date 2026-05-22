Народный фронт начал сбор средств для пострадавших при ударе по колледжу в ЛНР

«Команда Народного фронта выехала на место ночных обстрелов в город Старобельск, где мы развернули несколько гуманитарных штабов. Всего доставлено около двух тонн гуманитарной помощи. Это и вода, и продукты питания, и все необходимое для пострадавших. Кроме этого, правительством Луганской Народной Республики организована работа выездных психологов. Коллеги приступили к работе и делают все возможное, чтобы поддержать людей. В скором времени также присоединятся психологи из Москвы», — сказала руководитель исполкома Народного фронта в ЛНР Анна Еременко.