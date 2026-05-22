Командир ВСУ получил 22 года заочно за обстрелы ДНР

Командир артиллерийского взвода ВСУ Евгений Маркевич заочно осужден судом ДНР к 22 годам колонии за обстрелы мирных жителей. Следствие установило, что в 2014—2015 годах он руководил ударами по гражданским объектам в Тельманово и Григорьевке.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Суд в Донецкой Народной Республике заочно приговорил командира артиллерийского взвода ВСУ Евгения Маркевича к 22 годам колонии строгого режима за обстрелы мирных жителей. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, в 2014—2015 годах командир взвода 55-й бригады ВСУ Евгений Маркевич руководил обстрелами гражданских объектов в Тельманово и Григорьевке. Жители этих населенных пунктов успели укрыться в безопасных местах, поэтому никто не пострадал. При этом артиллерийские удары привели к разрушению жилых домов и значительному материальному ущербу.

Маркевич признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещенных методов в вооруженном конфликте, а также в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти.

В настоящее время осужденный объявлен в международный розыск. Суд также заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.