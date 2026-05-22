В Севастополе силы ПВО сбили два дрона ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении налета беспилотников ВСУ. В городе работают системы ПВО, по предварительной информации уничтожено два дрона.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Севастополе идет отражение налета беспилотников Вооруженных сил Украины, в городе работают системы ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном канале в мессенджере MAX.

«По предварительной информации, сбито 2 БПЛА в районе Северной стороны и мыса Херсонес», — написал глава города.

Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах до отмены сигнала тревоги.

Воздушную тревогу в Севастополе объявили в 19:41 по московскому времени.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше