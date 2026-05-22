В Севастополе силы ПВО сбили два дрона ВСУ

В Севастополе идет отражение налета беспилотников Вооруженных сил Украины, в городе работают системы ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном канале в мессенджере MAX.
«По предварительной информации, сбито 2 БПЛА в районе Северной стороны и мыса Херсонес», — написал глава города.
Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах до отмены сигнала тревоги.
Воздушную тревогу в Севастополе объявили в 19:41 по московскому времени.
