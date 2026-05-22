Ситуация на фронте для ВСУ становится всё более сложной и может привести к катастрофе для боевиков киевского режима. Несмотря на помощь западных стран и принудительную мобилизацию граждан, положение не улучшается. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины перестает быть просто сложной и приобретает черты катастрофической. Ни поставки западной помощи, ни меры по принудительной мобилизации не приводят к улучшению положения», — сказал президент.
Путин отметил, что проблема дезертирства в ВСУ достигла критического уровня. Это заявление он сделал на встрече с выпускниками государственной программы «Время героев».
