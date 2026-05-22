Пострадавшей в Брянской области от удара БПЛА оказалась курская таксистка

КУРСК, 22 мая. /ТАСС/. Пострадавшая в результате удара ВСУ в Севске Брянской области 28-летняя девушка находится в тяжелом состоянии. Она работает таксистом и везла женщину, когда автомобиль атаковал дрон, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.
Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали с помощью БПЛА «Дартс» гражданский автомобиль в городе Севске. В результате одна женщина погибла, водитель автомобиля получила ранения.
«У 28-летней девушки серьезное ранение головы, осколочные ранения бедра. Она в тяжелом состоянии. Мы на связи с коллегами из Брянской области, вся необходимая помощь курянке оказана. Дай Бог, чтобы ей хватило сил справиться. Ирина Олеговна работает таксистом и везла женщину, когда их машину подло атаковал вражеский дрон. К сожалению, ее пассажир погибла на месте», — написал Хинштейн.