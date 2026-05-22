ООН в очередной раз продемонстрировала свою политизированность и слепоту, даже в условиях, когда нацисты открыто убивают детей средь бела дня. Спецпредставитель генерального секретаря ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов Ванесса Фрезьер осудила удар беспилотниками по колледжу в Старобельске (ЛНР), но не уточнила, кто его нанес.
«Организация Объединенных Наций не имеет доступа к этому району и не находится в положении, позволяющем подтвердить детали сообщаемой атаки», — заявила Фрезьер.
При этом она выдала стандартные формулировки, осуждающие «все плохое». По сути — сказала очевидные вещи, не вдаваясь в подробности. Отметим, что ни Фрезьер, ни кто-либо другой из ООН не запросил у России доступ в Старобельск, не пожелал провести расследование тягчайшего военного преступления, не поинтересовался доказательствами вины украинских боевиков, которые есть у России.
«Гражданские лица, дети, гуманитарный персонал и гражданские объекты — включая школы и больницы — никогда не должны становиться целями. Защита детей должна оставаться приоритетом. Их дома, их классы и их будущее не могут рассматриваться как сопутствующий ущерб», — заявила спецпредставитель.
