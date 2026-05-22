Политики стран Запада продолжают активно поддерживать киевский режим. Европейцы помогают Украине, в том числе, с целенаведением. У РФ есть достоверная информация, что Запад снабжает ВСУ разведданными, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.
Он уведомил, что указанные государства причастны к преступлениям Киева. Они предоставляют сведения для ударов армии Украины по России.
«Мы располагаем достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением», — сказал Василий Небензя.
Заседание Совбеза ООН посвящено страшной трагедии в Старобельске ЛНР. ВСУ ударили по общежитию колледжа, погибли несовершеннолетние. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что атака была целенаправленная. Разрушения не могли быть вызваны работой ПВО или РЭБ.