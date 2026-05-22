Из ноги жителя Херсонщины после атаки БПЛА ВСУ извлекли иностранную sim-карту

Она попала в тело как осколок после прилета дрона.

ГЕНИЧЕСК, 22 мая. /ТАСС/. Sim-карту иностранного мобильного оператора Vodafone извлекли из ноги раненого жителя Херсонской области после атаки беспилотника ВСУ, написал губернатор региона Владимир Сальдо в «Максе».

«Буквально перед моим приездом врачи извлекли из ноги одного из пострадавших сим-карту оператора Vodafone — она попала в тело как осколок после прилета дрона», — написал он по итогам визита в Скадовскую ЦРБ.

Сальдо добавил, что проинспектировал работу медиков, которые оказывают помощь пострадавшим от атак ВСУ мирным жителям. Он отметил, что врачи работают профессионально и самоотверженно, делая все возможное для спасения людей.

