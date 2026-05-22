Китай готов продолжать содействие урегулированию кризиса на Украине

ООН, 22 мая. /ТАСС/. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса на Украине. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.
«Позиция Китая по украинскому вопросу является объективной, беспристрастной и последовательной. Руководствуясь принципами, выдвинутыми председателем Си Цзиньпином, мы всегда стояли на стороне мира, диалога и гуманности», — заявил дипломат.
«Мы твердо поддерживаем прекращение конфликта и достижение политического решения и вместе с международным сообществом приложили значительные усилия для продвижения мирных переговоров, — добавил Фу Цун. — Китай готов продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса».