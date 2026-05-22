Останина обратилась в ОДКБ и органы СНГ с просьбой дать оценку удару ВСУ по колледжу в ЛНР

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина после удара беспилотников ВСУ по колледжу в ЛНР обратилась к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ и Координационному совету генеральных прокуроров (КСГП) СНГ с просьбой дать политическую и правовую оценку атаке, а также принять меры в рамках компетенции организаций. Документы есть в распоряжении ТАСС.