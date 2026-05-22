Останина обратилась в ОДКБ и органы СНГ с просьбой дать оценку удару ВСУ по колледжу в ЛНР

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина после удара беспилотников ВСУ по колледжу в ЛНР обратилась к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ и Координационному совету генеральных прокуроров (КСГП) СНГ с просьбой дать политическую и правовую оценку атаке, а также принять меры в рамках компетенции организаций. Документы есть в распоряжении ТАСС.
«Комитет настаивает на даче принципиальной правовой оценки произошедшему в рамках компетенции Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ и принятии мер прокурорского реагирования, включая фиксацию обстоятельств инцидента и установление всех причастных лиц», — говорится в обращении, направленном исполнительному секретарю КСГП СНГ — руководителю секретариата КСГП СНГ Юрию Жданову.
Как следует из документов, генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова Останина попросила «дать принципиальную оценку произошедшему» и «принять соответствующие меры в рамках компетенции организации». Генеральному секретарю — руководителю секретариата Совета МПА СНГ Дмитрию Кобицкому направлено обращение с просьбой обратиться к парламентам стран — участников МПА СНГ, а также к ЮНИСЕФ, ШОС, БРИКС, ОБСЕ и ЕСПЧ с предложением рассмотреть ситуацию и выразить позицию по поводу удара по объекту образовательной инфраструктуры.
«Международные организации, созданные для обеспечения коллективной безопасности и защиты мирных граждан, не должны оставаться безучастными к фактам целенаправленных атак на объекты гражданской инфраструктуры и образовательные учреждения», — отмечается в обращениях.
ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. По предварительным данным, в результате атаки погибли 6 человек, 15 пропали без вести, число пострадавших увеличилось до 39.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что удар не был случайным, о чем говорят 16 запущенных ВСУ беспилотников. Глава государства поручил Минобороны РФ проработать свои предложения по ответным мерам.