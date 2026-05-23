Житель Брянской области погиб при ударе ВСУ по автомобилю

Украинские боевики вновь нанесли удары по Брянской области. Беспилотная атака на регион зафиксирована в ночь на 23 мая. При ударе ВСУ погиб мирный житель. Он находился в автомобиле. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в «Макс».
Уточняется, что ЧП случилось в Стародубском МО. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего. Он сообщил, что родным окажут необходимую поддержку.
«В результате варварского удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель», — оповестил Егор Ковальчук.
С 22:30 22 мая на подлете к Москве сбили уже десять беспилотников ВСУ. К местам падения обломков дронов прибыли специалисты экстренных служб. О пострадавших и жертвах агрессии Киева информации нет.