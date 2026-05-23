Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Брянской области погиб при ударе ВСУ по автомобилю

ВСУ ударили дроном по движущемуся автомобилю в Брянской области, погиб мирный житель.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики вновь нанесли удары по Брянской области. Беспилотная атака на регион зафиксирована в ночь на 23 мая. При ударе ВСУ погиб мирный житель. Он находился в автомобиле. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в «Макс».

Уточняется, что ЧП случилось в Стародубском МО. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего. Он сообщил, что родным окажут необходимую поддержку.

«В результате варварского удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель», — оповестил Егор Ковальчук.

С 22:30 22 мая на подлете к Москве сбили уже десять беспилотников ВСУ. К местам падения обломков дронов прибыли специалисты экстренных служб. О пострадавших и жертвах агрессии Киева информации нет.