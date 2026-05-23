Житель Брянской области погиб при ударе ВСУ по автомобилю

Украинские боевики вновь нанесли удары по Брянской области. Беспилотная атака на регион зафиксирована в ночь на 23 мая. При ударе ВСУ погиб мирный житель. Он находился в автомобиле. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в «Макс».