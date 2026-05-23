ВСУ дронами атаковали школу и администрацию Энергодара

За последние сутки украинские беспилотники несколько раз атаковали Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.
Градоначальник уточнил, что под удары попали исключительно гражданские объекты.
«ВСУ продолжают наносить удары по Энергодару. Только за сегодняшний день: удар по территории СОШ № 5, два удара по зданию администрации», — написал он в телеграм-канале.
Пухов уточнил, что киевский режим также ударил по жилому многоквартирному дому и вышке сотовой связи. Повреждения получили несколько гражданских автомобилей.
