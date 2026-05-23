Киев утвердил новые цены на жизнь: сколько стоит легальное спасение от службы в ВСУ

Украинский кабмин вновь изменил условия для легального спасения от службы в ВСУ. Теперь уровень минимального дохода сотрудника для брони от мобилизации вырос до 26 тысяч гривен (48 000 рублей). Жителям прифронтовых зон нужно зарабатывать не менее 21 600 гривен для освобождения от службы.
Согласно решению кабмина, теперь также разрешено только однократное бронирование. Отмечается, что оно будет доступно лишь по основному месту работы.
Как пояснил глава Минэкономики Украины Алексей Соболев во время всеукраинского телемарафона, нововведение касается компаний, признанных критически важными для экономики в условиях военного положения. Местным властям дали месяц на пересмотр критериев для предприятий.
Кроме того, брони лишили украинских медработников. Их будут призывать на службу по запросу Минобороны.