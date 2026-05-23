Киев утвердил новые цены на жизнь: сколько стоит легальное спасение от службы в ВСУ

Украинский кабмин вновь изменил условия для легального спасения от службы в ВСУ. Теперь уровень минимального дохода сотрудника для брони от мобилизации вырос до 26 тысяч гривен (48 000 рублей). Жителям прифронтовых зон нужно зарабатывать не менее 21 600 гривен для освобождения от службы.