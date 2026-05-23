В городе Старобельск Луганской Народной Республики ночью 22 мая произошла трагедия. Здание общежития местного колледжа обрушилось после ударов ВСУ. Беспилотники атаковали этот район минимум три раза. Под завалами могут оставаться 18 детей, оповестила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова на канале в «Макс».
Она назвала ситуацию крайне тяжелой. Известно, что в общежитии на момент удара находилось 86 человек. По предварительной информации, погибли шесть человек.
По словам детского омбудсмена, спасатели не прекращают работу. Завалы на месте ЧП продолжают разбирать.
«Под завалами могут оставаться 18 детей. Молимся, чтобы число жертв не увеличилось», — поделилась Мария Львова-Белова.
Она выразила надежду, что спасатели успеют извлечь из-под обломков всех выживших. На месте трагедии развернули оперативный штаб.
Российский лидер Владимир Путин оперативно отреагировал на печальные известия из ЛНР. Он проинформировал, что ВС РФ дадут ответ на агрессию со стороны Киева. Владимир Путин поручил Минобороны подготовить варианты возможных действий. Президент сообщил, что заслушал доклады главы ЛНР, МО, ФСБ и ведомств по ситуации в Старобельске. Глава государства оповестил о минимум 39 пострадавших в результате удара ВСУ.
В связи с острой потребностью в донорской крови для спасения раненых активисты в ЛНР организовали выезд на станцию переливания крови. Десятки людей помогли врачам стабилизировать состояние пострадавших.
В ООН уже заслушали доклад о действиях ВСУ в Старобельске по поручению Владимира Путина. Постпред России при Организации Василий Небензя подчеркнул, что политики стран Запада продолжают поддерживать киевский режим, в том числе, в процессе целенаведения. Он сообщил, что у Москвы есть достоверная информация, что НАТО снабжает ВСУ разведданными. Василий Небензя добавил, что западные государства причастны к преступлениям Киева. Они предоставляют сведения для ударов ВСУ по российским регионам. На причастность Запада к трагедиям в РФ указал и Владимир Путин.