В ООН уже заслушали доклад о действиях ВСУ в Старобельске по поручению Владимира Путина. Постпред России при Организации Василий Небензя подчеркнул, что политики стран Запада продолжают поддерживать киевский режим, в том числе, в процессе целенаведения. Он сообщил, что у Москвы есть достоверная информация, что НАТО снабжает ВСУ разведданными. Василий Небензя добавил, что западные государства причастны к преступлениям Киева. Они предоставляют сведения для ударов ВСУ по российским регионам. На причастность Запада к трагедиям в РФ указал и Владимир Путин.