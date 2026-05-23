Украинские БПЛА атаковали Новороссийск: обломки упали на территории нефтебазы

Краснодарский край ночью 23 мая подвергся налету дронов ВСУ. Обломки беспилотников упали на территории нефтебазы в Новороссийске. В результате возник пожар, говорится в сообщении оперштаба Кубани.
Об инциденте стало известно к 01:30 23 мая. По имеющимся сведениям, пострадавших нет. На место ЧП прибыли спецслужбы.
«Загорелись несколько технических и административных зданий. Также фрагменты беспилотников упали на территории топливного терминала», — сказано в публикации.
Ранее на территории Краснодарского края объявили угрозу БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше