В Краснодарском крае ограничили движение транспорта: меры затронули участок в районе Новороссийска

В Новороссийске с вечера 22 мая отражают атаку БПЛА. В связи с ограничениями перекрыто движение на нескольких участках. Так, заблокирован проезд транспорта на пересечении улиц Судостальской и Портовой в сторону Геленджика. Так проинформировал мэр Новороссийска Андрей Кравченко в мессенджере «Макс».
Кроме того, временно перекрыт проезд в направлении Новороссийска из Кабардинки. Ограничения введены в целях безопасности. В регионе продолжают отражать налеты БПЛА.
«Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения улиц Судостальской и Портовой», — сообщил Андрей Кравченко.
В Новороссийске обломки беспилотников упали на территории местной нефтебазы. В результате возник пожар. Специалисты устраняют последствия атаки. Кроме того, пострадал местный житель. Он находился на улице.