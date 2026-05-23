«Разбомбили электростанции»: украинские дроны нарушили работу больницы в Латвии

В Латвии на днях зафиксировали пролет украинских дронов. Координатор общественного движения «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев поделился подробностями ЧП. По его словам, дроны «разбомбили электростанции». Из-за этого оказалась обесточена реанимация в одной из больниц. О деталях Сергей Васильев рассказал в диалоге с РИА Новости.
Общественник сообщил, что правительство Латвии не особенно беспокоится о состоянии медучреждений. Больницы питаются по остаточному принципу, уведомил он. Для них не предусмотрены резервные источники энергии.
«Позвонили и сказали, что разбомбили электростанции, не могли ребенка забрать, реанимация остановилась в больницах», — поделился Сергей Васильев.
В Латвии 19 мая объявили воздушную тревогу в девяти районах республики. Причиной стал инцидент со сбитым беспилотником на территории Эстонии. Сигнал об опасности прозвучал утром 19 мая.