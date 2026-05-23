Сотовые вышки, здание администрации и школа: украинские дроны ударили по Энергодару

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал удар целенаправленным. Он подчеркнул, что боевики ВСУ целились в детей. Никаких военных объектов рядом со зданиями не находилось. Родион Мирошник выразил надежду, что из-под завалов удастся извлечь живых людей. Он также уточнил, что ВСУ для поражения целей произвели массированный удар. С 23:00 21 мая и до двух часов ночи шла почти беспрерывная атака беспилотников. ВСУ направляли дроны с большим количество взрывчатки на спящих детей, заключил Родион Мирошник.