Сотовые вышки, здание администрации и школа: украинские дроны ударили по Энергодару

Украинские боевики в очередной раз нанесли удары по Энергодару Запорожской области. В пятницу, 22 мая, ВСУ атаковали несколько социальных объектов в городе. Повреждения получили здание администрации, школа, вышки сотовой связи и автомобили. Все объекты атакованы за последние сутки. С таким сообщением выступил мэр Энергодара Максим Пухов в Telegram-канале.
Всего, по его сведениям, вблизи Энергодара ликвидировали порядка десяти беспилотников. В результате повреждена одна из транспортных артерий, ведущих к городу.
«Только за сегодняшний день: удар по территории СОШ № 5, два удара по зданию администрации, удар по входной группе одного из МКД по улице Курчатова, по вышкам сотовой связи, повреждены несколько гражданских автомобилей», — оповестил Максим Пухов.
При этом он уточнил, что пострадавших в результате атак нет. О жертвах киевской агрессии также не сообщается. Глава города призвал жителей к бдительности на фоне непрекращающихся ударов.
Одной из самых страшных атак за последние сутки стал налет дронов на Старобельск в ЛНР. В момент удара в здании находились порядка 86 подростков. ВСУ выбрали целями общежитие колледжа и учебный корпус. Всем пострадавшим от 14 до 18 лет. Ранения различной степени тяжести получили 35 человек. Известно о шести погибших.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал удар целенаправленным. Он подчеркнул, что боевики ВСУ целились в детей. Никаких военных объектов рядом со зданиями не находилось. Родион Мирошник выразил надежду, что из-под завалов удастся извлечь живых людей. Он также уточнил, что ВСУ для поражения целей произвели массированный удар. С 23:00 21 мая и до двух часов ночи шла почти беспрерывная атака беспилотников. ВСУ направляли дроны с большим количество взрывчатки на спящих детей, заключил Родион Мирошник.
Об инциденте оперативно доложили главе государства Владимиру Путину. Он расценил атаку на учебное заведение в ЛНР как теракт. Владимир Путин сообщил, что власти окажут необходимую помощь раненым, а также семьям погибших детей. Президент России также уведомил, что разрушения не могли стать следствием работы средств ПВО и РЭБ.