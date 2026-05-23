В Свердловской области ввели режим беспилотной опасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен в Свердловской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
«В регионе объявлен режим беспилотной опасности», — написал Паслер своем канале на платформе «Макс».
Он отметил, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры.
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.