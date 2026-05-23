ВС России за ночь уничтожили 348 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 мск пятницы, 22 мая, до 07:00 мск субботы, 23 мая, перехватили и уничтожили 348 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как уточнили в военном ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской и Тульской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Татарстан и Московским регионом.
Кроме того, дроны были уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей.
Напомним, в минувший четверг, 21 мая, всего лишь за пять часов средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 101 украинский беспилотник.