Под Харьковом на полигон штурмовиков ВСУ прибыла следственная группа из иностранных специалистов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, группа приехала в Чугуевский район Харьковской области. Откуда именно прибыли специалисты, не уточняется.
«На полигон украинских штурмовых подразделений в лесном массиве Чугуевского района прибыла следственная группа из неких иностранных специалистов», — сказал собеседник ТАСС.
До этого KP.RU сообщал, что на полигоне штурмовых подразделений ВСУ в лесных массивах Чугуевского района произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных мужчин. По данным российских силовых структур, украинские националисты жестоко расправились с восставшими. Инцидент, как отмечалось, пытались скрыть от высшего командования ВСУ.