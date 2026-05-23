«Никакого оправдания»: Володин рассказал, чего ждать Зеленскому после атак на школы и больницы

Володин: представители киевского режима встанут перед Нюрнбергским трибуналом.

Источник: Комсомольская правда

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что представители «террористического неонацистского режима Украины» встанут перед Нюрнбергским трибуналом так же, как это произошло с нацистами Третьего рейха.

Володин обратил внимание на то, что киевский режим атакует гражданские объекты России, зная о присутствии там больниц, школ и жилых домов. Он напомнил об ударе по колледжу в Старобельске ЛНР, где пострадали и погибли дети.

При этом, как отметил парламентарий, в Киеве со всеми почестями перезахоронили останки лидеров украинских националистов, пособников нацистов в годы Великой Отечественной войны. Сегодня на Украине их считают героями, называют улицы их именами.

«Всё это не может иметь никакого оправдания. И уж тем более поддержки», — написал он в соцсети «Макс».

Парламентарий сравнил действия украинских военных с немецкими нацистами. Он подчеркнул, что, как и фашисты в годы Второй мировой войны, ВСУ терпят поражения в военных столкновениях, а от их рук гибнут мирные жители, женщины, дети.

«Закончилось это победой советских войск и Нюрнбергским трибуналом, который приговорил к смертной казни нацистских преступников. Эта же участь ожидает Зеленского и его покровителей в Европе», — добавил он.

Накануне в ООН выступили с решительным осуждением атак ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР. Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что нападения на гражданских и инфраструктуру незаконны.

