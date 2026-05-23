Ночью над Татарстаном был сбит беспилотник

Всего за ночь по территории России было поражено 348 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме Татарстана, БПЛА сбивали также в Белгородской, Брянской, Московской, Тульской областях и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее МК-Поволжье писал, что утром в Татарстане был введен режим беспилотной опасности, который действовал с 03:45 до 08:50 23 мая. На этой неделе татарстанцев об угрозе беспилотников предупреждали четыре раза: 18, 20, 22 и 23 мая.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.