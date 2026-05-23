Российские военные поразили цеха сборки и склады дронов ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, российские военные нанесли удары по цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также по пунктам временной дислокации противника в 142 районах.
По данным Минобороны, за сутки средства противовоздушной обороны перехватили 800 дронов и сбили восемь управляемых авиационных бомб.
Ранее украинские средства массовой информации сообщали о взрывах в Киеве, Сумах и Полтаве, которые произошли вечером в пятницу и ночью в субботу на фоне объявленной воздушной тревоги.