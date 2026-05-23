Пасечник сообщил об 11 погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР

«По состоянию на полдень 23 мая 11 жертв этого чудовищного преступления погибли: 8 девушек и 3 парня», — написал Пасечник на платформе «Макс».
«Местонахождение еще 10 девушек неизвестно», — уточнил глава региона.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник.