Пасечник сообщил об 11 погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР

ЛУГАНСК, 23 мая — РИА Новости. Число жертв атаки на колледж в ЛНР увеличилось до 11, местонахождение 10 человек остается неизвестным, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Источник: © РИА Новости

«По состоянию на полдень 23 мая 11 жертв этого чудовищного преступления погибли: 8 девушек и 3 парня», — написал Пасечник на платформе «Макс».

«Местонахождение еще 10 девушек неизвестно», — уточнил глава региона.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник.

