Силы ПВО сбили беспилотник в Ленинградской области

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сбит один БПЛА, воздушная опасность отменена в Киришском районе Ленинградской области, жертв нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Отбой воздушной опасности в Киришском районе Ленинградской области. Сбит 1 БПЛА. Жертв и разрушений нет», — написал Дрозденко в канале на платформе «Макс».
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше