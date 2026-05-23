«Нафтогаз» сообщил о непрекращающихся более суток ударах по инфраструктуре

3 октября прошлого года «Нафтогаз» сообщил о самом массированном ударе на газодобывающую инфраструктуру Украины с февраля 2022 года. В компании отметили, что большая часть объектов газодобычи в Полтавской и Харьковской областях получила повреждения, часть из них критические. Соответствующее заявление размещено на сайте компании.