«Нафтогаз» сообщил о непрекращающихся более суток ударах по инфраструктуре

На Украине более суток наносятся удары по нефтегазовым объектам компании «Нафтогаз» в Харьковской и Полтавской областях. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на компанию.
В публикации не уточнялся общий масштаб последствий нанесенных ударов.
При этом на сайте самой компании «Нафтогаз» ситуацию назвала сложной.
«В результате есть серьезные повреждения оборудования и масштабные пожары», — говорится в публикации.
Как писал сайт KP.RU, 20 мая в Черниговской области в результате ударов пострадало оборудование «Нафтогаза». По данным компании, на территории производственных объектов зафиксировано разрушение критически важного оборудования. Персонал одного из предприятий был эвакуирован.
3 октября прошлого года «Нафтогаз» сообщил о самом массированном ударе на газодобывающую инфраструктуру Украины с февраля 2022 года. В компании отметили, что большая часть объектов газодобычи в Полтавской и Харьковской областях получила повреждения, часть из них критические. Соответствующее заявление размещено на сайте компании.
Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ наносят удары только по военным и обеспечивающим работу ВСУ объектам на Украине.