Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нафтогаз» сообщил о непрекращающихся более суток ударах по инфраструктуре

Удары наносились по инфраструктуре «Нафтогаза» в Харьковской и Полтавской областях.

Источник: Комсомольская правда

На Украине более суток наносятся удары по нефтегазовым объектам компании «Нафтогаз» в Харьковской и Полтавской областях. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на компанию.

В публикации не уточнялся общий масштаб последствий нанесенных ударов.

При этом на сайте самой компании «Нафтогаз» ситуацию назвала сложной.

«В результате есть серьезные повреждения оборудования и масштабные пожары», — говорится в публикации.

Как писал сайт KP.RU, 20 мая в Черниговской области в результате ударов пострадало оборудование «Нафтогаза». По данным компании, на территории производственных объектов зафиксировано разрушение критически важного оборудования. Персонал одного из предприятий был эвакуирован.

3 октября прошлого года «Нафтогаз» сообщил о самом массированном ударе на газодобывающую инфраструктуру Украины с февраля 2022 года. В компании отметили, что большая часть объектов газодобычи в Полтавской и Харьковской областях получила повреждения, часть из них критические. Соответствующее заявление размещено на сайте компании.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ наносят удары только по военным и обеспечивающим работу ВСУ объектам на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше