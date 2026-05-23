Посольство США на Украине выдало предупреждение о вероятных серьезных воздушных ударах по Киеву в течение следующих суток после чудовищной атаки боевиков ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом говорится на сайте американской дипмиссии в стране.
Диппредставительство призвало американских граждан быть готовыми укрыться в убежище в случае атаки по объектам в столице Незалежной. При этом в посольстве США подчеркнули, что предупреждение распространяется на всю территорию Украины.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что в подобных случаях ограничиться заявлениями российского внешнеполитического ведомства невозможно. В связи с этим Минобороны страны приказано представить свои предложения об ответе на действия киевского режима, заключил российский лидер.