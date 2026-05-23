Американское посольство в Киеве выдало предупреждение о возможных воздушных ударах: подробности

Посольство США на Украине выдало предупреждение о вероятных серьезных воздушных ударах по Киеву в течение следующих суток после чудовищной атаки боевиков ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом говорится на сайте американской дипмиссии в стране.