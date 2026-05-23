KP.RU: ВСУ ударили по Луганску в момент акции памяти по погибшим в Старобельске

Украинские нацисты атаковали беспилотниками столицу ЛНР Луганск в момент, когда там проходила акция памяти по погибшим в колледже Старобельска. Об этом KP.RU сообщил депутат Народного Совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Самойлов.
«Это очередной, абсолютно бесчеловечный, к сожалению, очередной террористический удар. Абсолютно бесчеловечный, абсолютно равнодушный, абсолютно холодный, поскольку только, наверное, с таким подходом можно отдавать такие приказы по ни в чем не повинным людям», — отметил он.
Парламентарий подчеркнул, что в субботу во время проведения в Луганске митинга памяти жертв украинских боевиков в Старобельске, когда происходило возложение цветов на стихийном мемориале, вооруженные формирования киевского режима нанесли удар по центру города. Опять же, подтверждая бесчеловечность и равнодушие со стороны Украины, которые они проявляют в адрес Луганска с 2014 года, констатировал Самойлов.
KP.RU опубликовал фото стихийного мемориала в ЛНР в память о погибших в колледже Старобельска.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина получает тумак за тумаком на поле боя. По его словам, режим поступает как трусливый подонок, который достает нож из сапога в темноте и бьет в больное место. Это подпадает под определение терроризм и военное преступление, подчеркнул дипломат.