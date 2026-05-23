Студента колледжа в Старобельске силой взрыва выбросило из здания на улицу

У пострадавшего сильно ободрана спина, раны на ногах, руках и голове.

ЛУГАНСК, 23 мая. /ТАСС/. Студент педагогического колледжа в Старобельске Максим после второго взрыва в результате атак украинских беспилотников на общежитие был выброшен взрывной волной с первого этажа здания на улицу. Об этом ТАСС рассказала его опекун Елена Смирных.

«Первый когда прилет был, они же выскочили все в коридор, посыпалась на них земля или что-то, они пытались оттуда как-то сбежать, и тут второй прилет, и он слетает с пятого этажа на первый, а потом его выкинула на улицу просто под елки», — сказала она.

В 23:00 мск накануне атаки сын позвонил ей, пожелал доброй ночи и обещал прийти. «Когда начало все это громыхать, я же не знала, что в педагогическое училище прилетело. Часа в 4 утра я узнала, что в пед (Старобельский педагогический колледж — прим. ТАСС) прилетело, я начала ему звонить, звонки идут, телефон не отвечает. Потом уже ближе к утру сказали, что в пед прилетело, я побежала сюда на детское училище. И мне там паренек подсказал, что он тут, в госпитале. Приблизительно часов в 7 утра я его тут нашла, побежала по отделениям искать, ну может, плюс-минус больше», — сказала она.

У студента сильно ободрана спина, раны на ногах, руках и голове. Врачи оценивают состояние пострадавшего как нормальное.

ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. По данным МЧС РФ, погибли 18 человек, 42 пострадали, под завалами могут оставаться 3 студента.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше