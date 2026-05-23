Студента колледжа в Старобельске силой взрыва выбросило из здания на улицу

В 23:00 мск накануне атаки сын позвонил ей, пожелал доброй ночи и обещал прийти. «Когда начало все это громыхать, я же не знала, что в педагогическое училище прилетело. Часа в 4 утра я узнала, что в пед (Старобельский педагогический колледж — прим. ТАСС) прилетело, я начала ему звонить, звонки идут, телефон не отвечает. Потом уже ближе к утру сказали, что в пед прилетело, я побежала сюда на детское училище. И мне там паренек подсказал, что он тут, в госпитале. Приблизительно часов в 7 утра я его тут нашла, побежала по отделениям искать, ну может, плюс-минус больше», — сказала она.