Очевидец: студенты колледжа в ЛНР старались закрыть собой девушек от осколков

ЛУГАНСК, 23 мая. /ТАСС/. Девушки-студентки педагогического колледжа в Старобельске ЛНР спасались от осколков БПЛА, прячась за деревьями. Юноши старались прикрыть их собой, сообщила журналистам пострадавшая 15-летняя студентка колледжа Мария Мысник.
«Мы реально прятались под деревья, мы пытались как-то накрыть себя, то есть мы как-то ноги пытались закопать, чтобы осколками не посекло, но все равно не помогало. Мальчики хорошо помогали нам, нас прикрывали, то есть девочкам они помогали. Максим Богач помогал, он нас спускал с забора, тоже раненый весь», — сказала Мысник.
После того, как она с соучениками выбралась из разрушенного общежития, ребята направились в многоэтажный дом. «Мы забежали, все в копоти, все в крови, нам люди помогали умыться, поили водой», — вспоминает студентка.
Вскоре ребят начали забирать машины скорой. Оказав первую помощь, их доставили в больницу Старобельска.
ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. По данным МЧС РФ, погибли 18 человек, 42 пострадали, под завалами могут оставаться три студента.