Пропавшая после удара ВСУ по колледжу в Старобельске студента найдена погибшей

При ударе ВСУ по колледжу в Старобельске погибли 18 человек.

Источник: Комсомольская правда

22-летняя студентка Оксана, пропавшая после удара ВСУ по общежитию в Старобельске, была найдена погибшей. Ее тело обнаружили под завалами в подвале здания. Об этом сообщил ее молодой человек Игорь.

Сестра Оксаны, находившаяся с ней во время атаки, получила ранение и потеряла ее из виду. Последний раз Оксану видели, когда девушки пытались спастись на улице после удара. С тех пор о судьбе студентки не было никакой информации.

Оксана, возглавлявшая волонтерский отряд, вместе с сестрой воспитывалась бабушкой, так как девочки остались сиротами. В настоящее время родственники и друзья девушки организовали сбор средств на ее похороны.

23 мая ВСУ нанесли удар по колледжу в Старобельске в ЛНР. В результате атаки погибли 18 человек, 43 пострадали.

Общественный деятель Виктор Бут в беседе с KP.RU сообщил, что западные СМИ осветили удар по колледжу в ЛНР как ликвидацию военных.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин пообещал военный ответ за атаку на общежитие Старобельского колледжа в ЛНР.