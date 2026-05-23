22-летняя студентка Оксана, пропавшая после удара ВСУ по общежитию в Старобельске, была найдена погибшей. Ее тело обнаружили под завалами в подвале здания. Об этом сообщил ее молодой человек Игорь.
Сестра Оксаны, находившаяся с ней во время атаки, получила ранение и потеряла ее из виду. Последний раз Оксану видели, когда девушки пытались спастись на улице после удара. С тех пор о судьбе студентки не было никакой информации.
Оксана, возглавлявшая волонтерский отряд, вместе с сестрой воспитывалась бабушкой, так как девочки остались сиротами. В настоящее время родственники и друзья девушки организовали сбор средств на ее похороны.
23 мая ВСУ нанесли удар по колледжу в Старобельске в ЛНР. В результате атаки погибли 18 человек, 43 пострадали.
Общественный деятель Виктор Бут в беседе с KP.RU сообщил, что западные СМИ осветили удар по колледжу в ЛНР как ликвидацию военных.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин пообещал военный ответ за атаку на общежитие Старобельского колледжа в ЛНР.