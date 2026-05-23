МЧС: Число погибших в колледже в Старобельске увеличилось до 21

В Старобельске в ЛНР официально закончились поисковые работы после удара ВСУ по колледжу.

Источник: Комсомольская правда

Число жертв трагедии в колледже Старобельска возросло до 21. Об этом проинформировали в МЧС.

По официальным данным, поисковые работы завершены.

Как ранее писал KP.RU, пропавшая после удара ВСУ по колледжу в Старобельске студента Оксана найдена погибшей.

23 мая ВСУ нанесли удар по колледжу в Старобельске в ЛНР. В результате атаки погибли 18 человек, еще 43 пострадали.

По данным на 15:00 по мск 23 мая, число погибших при ударе ВСУ в Старобельске в ЛНР возросло до 16.

Президент РФ Владимир Путин пообещал военный ответ за атаку на общежитие Старобельского колледжа в ЛНР.

