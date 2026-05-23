Очевидец: педагоги колледжа в ЛНР забирали к себе домой студентов из больницы

Студентка Мария Мысник отметила взаимопомощь соучеников в кризисной ситуации.

ЛУГАНСК, 23 мая. /ТАСС/. Преподаватели педагогического колледжа в Старобельске ЛНР забирали к себе домой из больницы студентов, за которыми не приехали родные или которые не могли сами добраться в другой город. Об этом сообщила журналистам пострадавшая 15-летняя студентка колледжа Мария Мысник.

«Нам там оказали помощь, собрали всех педовцев, на автобус погрузили и отвезли в старобельскую больницу детскую. Там мы находились. Там нам оказали первую помощь, дали нам переодеться, напоили, накормили, а потом нас уже оттуда забирали родители. Некоторых приезжали кураторы забирали, потому что люди у нас со Сватова, с Лисичанска, то есть им не на чем ехать, и наши учителя из педа забирали их к себе домой», — сказала Мысник.

Студентка отметила взаимопомощь соучеников в кризисной ситуации. «Там были все за одного, все помогали», — заключила она.

ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. По данным МЧС РФ, погибли 18 человек, 42 пострадали, под завалами могут оставаться три студента.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
